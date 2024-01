Winter in Dormagen: So schön sind Eis und Schnee

Es ist kalt, der Himmel oft grau und der Schnee, der alles ein wenig freundlicher und heller aussehen lässt, ist schnell geschmolzen. Eigentlich das perfekte Wetter, um es sich auf dem Sofa mit einer Wolldecke gemütlich zu machen. Wer sich dennoch hinauswagt, und sei es nur, um ein paar Schritte an der frischen Luft zu machen, dem bietet sich entlang des Rheins ein eisiges Naturschauspiel. Auf den Wasserflächen, die nach dem Hochwasser auf den Rheinwiesen übrig geblieben sind, haben sich dicke Eisschichten gebildet. Auf den Wiesen, an Bäumen und Sträuchern ergeben sich dort ganz besondere Fotomotive, wie die Bilder der Zonserin Sabine Streichardt zeigen, die sie zwischen Zons und Rheinfeld gemacht hat. „Das ist meine Lieblingsstrecke“, erzählt die Hobby-Fotografin, die oft in der Natur unterwegs ist. „Es ist schön, kleine Details und Veränderungen zu beobachten“, sagt sie. Die Aufnahmen macht sie mit ihrem Handy, das eine gute Kamera hat.