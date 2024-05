Umwelt in Rommerskirchen Warum das Müllproblem alle Bürger betrifft

Ob Autoreifen, Metallschrott oder Gartenabfälle – immer wieder haben Unbekannte in der Vergangenheit die Gemeinde Rommerskirchen als Müllkippe missbraucht. So wurde kürzlich ein Haufen Müll mitten in der Natur an der Bundesstraße 477, parallel zur Bahnlinie, gefunden. Nur eine Woche vorher entsorgte ein Verursacher im Butzheimer Bruch 100 Autoreifen.