Kriminalität in Dormagen : Schon wieder ein Überfall in Hackenbroich

Hackenbroich Ein 59-Jähriger wurde in der Nacht zu Donnerstag an der Siegstraße von Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Er wurde leicht verletzt.

Erneut hat es in Hackenbroich einen Überfall gegeben. Nachdem am Sonntag eine 80-Jährige in einem Waldstück an der Stommelner Straße von einem Täter so brutal attackiert worden war, dass sie schwer verletzt wurde, traf es in der Nacht zu Donnerstag laut Polizei einen 59-jährigen Mann. Das Opfer schilderte den Beamten, dass es beim Gassigehen mit seinem Hund an der Siegstraße gegen 1.20 Uhr auf drei Jugendliche gestoßen sei, die sich lautstark unterhielten. Um einer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, habe er die Straßenseite gewechselt, berichtete der Mann.