Schulschießungen in Dormagen während Corona Wie Kinder und Jugendliche noch immer an den Pandemie-Folgen leiden

Im Kinderzimmer auf einen Bildschirm starren, statt mit Freunden den Unterricht im Klassenzimmer zu verfolgen. Zu Hause bleiben und über Impfungen nachdenken, statt über die Abschlussfahrt oder Partys. An die Maske denken, statt an das passende Outfit für Veranstaltungen. Kinder und Jugendliche mussten während der Corona-Pandemie auf vieles verzichten. Und das ist nicht spurlos an ihnen vorbeigezogen, wie aktuelle Zahlen zeigen. Psychische Erkrankungen haben bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Wie ist das in Dormagen? Daniela Frimmersdorf, Leiterin des Schulpsychologischen Dienstes im Rhein-Kreis Neuss, Nico Sievers, Teamleiter Schulsozialarbeit in Dormagen, und Sabrina Potthoff, Schulsozialarbeiterin der Regenbogenschule, im Gespräch über die Nachwirkungen vor Ort.