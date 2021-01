Kirche in Dormagen : Pfarre startet Petition gegen Vertuschung

Dormagen Vier Gemeindemitglieder aus der Pfarre von Klaus Koltermann sammeln auf Plattform Unterschriften. Sie fordern Veränderungen in der Kirche.

Vier Gemeindemitglieder des katholischen Seelsorgebereiches Dormagen-Nord haben vor wenigen Tagen auf der Plattform „change-org“ eine Petition gestartet. Anlass war die Reaktion des Erzbistums auf die Kritik „ihres“ Pfarrers Klaus Koltermann an Kardinal Woelki. Doch Doris Engels, Regina Bergande, Birgit Linz-Radermacher und Thomas Bose geht es um mehr, es geht ihnen jetzt auch um Grundsätzliches: Ihre Petition richtet sich gegen „die Vertuschung von Straftaten seitens einzelner Vertreter der katholischen Kirche und vor allem gegen die Einschüchterung von internen Kritikern, die ihrem Gewissen folgen“, sagt das Quartett. Am Freitag Nachmittag hatten schon 1800 Menschen aus ganz Deutschland die Petition unterschrieben.

Pfarrer in Dormagen : Erzbistum droht Koltermann wegen Kritik an Woelki

Inzwischen ist die Petition aktualisiert worden. Der erste Teil, in dem es um die disziplinarischen Schritte gegen Koltermann ging, ist herausgenommen worden, „aber der Teil, in dem es gegen die Vertuschung von Missbrauch geht, ist immer noch offen“. So lange nicht auch „offen und ehrlich mit dem Missbrauchskandals umgegangen wird, so lange werden die Gläubigen weiter kämpfen. Durch Pastor Koltermann ist etwas in Bewegung geraten“. Die Petition ist erreichbar unter http://chng.it/7xRWsMrxfT.