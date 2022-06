Widersprüche in Dormagen: Abwassergebühr-Urteil wirkt sich aus ​

Widersprüche in Dormagen

Das Abwassergebühren-Urteil sorgt nun in manchen Kommunen und Städten für Aufruhr. Foto: dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Dormagen Die CDU Fraktion forderte von der Verwaltung die Beantwortung mehrerer Fragen zum Thema „Höhe der Abwassergebühren in Dormagen“. Die Stadt rechnet mit weiteren Widersprüchen.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster hat dieser Tage einem Bürger Recht gegeben, der gegen zu hohe Abwassergebühren der Stadt Oer-Erkenschwick geklagt hatte. Die Richter gaben dem Mann in dem Musterverfahren recht und nannten die gesamte Kalkulation der Stadt rechtswidrig. Dies hat nun weitrechende Folgen, sind doch Millionen Bürger in NRW von dem Urteil betroffen. Auch in Dormagen. Die CDU Fraktion wollte daher von der Stadt wissen, inwieweit sich dies nun auf Dormagen auswirkt.