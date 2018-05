Dormagen : Wettkrähen der Hähne und Kükenschlupf

Dormagen Der Rassegeflügel-Zuchtverein (RGZV) Nievenheim hat in Zusammenarbeit mit dem Haus der Lebenshilfe in Nievenheim eine ungewöhnliche Veranstaltung im Haus am Schwimmbad organisiert, die zur Integration der Bewohner in Nievenheim beitragen sollte. Zu sehen war, wie Küken schlüpfen; außerdem fand erstmals das Hähnewettkrähen des Vereins dort statt. Der RGZV hatte drei Wochen zuvor eine Brutmaschine im Haus der Lebenshilfe aufgebaut. Die Bewohner im Haus kontrollierten Temperatur und Luftfeuchte. Tatsächlich schlüpften im Laufe des Veranstaltungstages immer wieder ein paar Küken.

Das aber war ja nur die eine Attraktion an diesem Tag. Im Hof standen schon die Käfige, und die ersten Krährufe der Hähne waren zu hören. In den Wettstreit der Tiere wurden die Bewohner mit eingebunden. So hatte jeder - mit einer Betreuerin an der Seite - die Aufgabe, die Hahnenschreie zu zählen.

Der Erlös aus dieser Veranstaltung, die sich ausschließlich durch Spenden der Besucherinnen und Besucher finanzierte, ist für den Bau des Hühnerstalls am Haus der Lebenshilfe vorgesehen. So konnte als Höhepunkt des Tages auch der erste Spatenstich für den Bau erfolgen. Für den Hühnerstall engagieren sich neben dem RGZV Nievenheim und dem Haus der Lebenshilfe auch der Scheibenschützenzug Nieveringer Jonge. Und so können sich die Hausbewohner darauf freuen, schon bald frische Eier von eigenen Hennen verzehren zu können.

(NGZ)