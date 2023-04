Wettbewerb in Dormagen Bewerbungsfrist für Unternehmer-Preis endet bald

Der Baustein „Xcellence“ ist eine Weiterentwicklung der 2018 ins Leben gerufenen Kampagne „Made in Dormagen“. Sie will Aufmerksamkeit für die Wirtschaft vor Ort schaffen. „Jedes Unternehmen in Dormagen sorgt mit seiner Leistungskraft für einen stabilen Wohn- und Wirtschaftsstandort und ist natürlich auch ein potenzieller Arbeitgeber. Wir verstehen unsere Aufgabe als Wirtschaftsförderung darin, gute Standortbedingungen zu schaffen. Sichtbarkeit für jeden Partner und seine Aktivitäten ist dabei ein wichtiger Aspekt“, so SWD-Geschäftsführer Michael Bison. Klemens Diekmann, Geschäftsführer der evd und Sprecher der Lokalen Allianz, erweitert den Blick um die Facette Industrieakzeptanz: „Wenn die Menschen hier am Ort erfahren, was in ihrer Stadt produziert und entwickelt wird und ihre Lebenswirklichkeit betrifft, wächst das Verständnis und die Akzeptanz für alles, was diese wirtschaftliche Tätigkeit mit sich bringt.“