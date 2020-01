„Werkstatt“ der CDU Dormagen : Großes Schulzentrum in der Stadt

Dormagen CDU hatte in die „Zukunftswerkstatt Schule“ eingeladen, um Ideen zu entwickeln.

Durchweg positiv fiel die Resonanz der 25 Teilnehmer an der „Zukunftswerkstatt Schule“ aus, zu der Carola Westerheide als schulpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in dieser Woche in den Konferenzraum im „Höttche“ eingeladen hatte. „Wir wollten gemeinsam mit Vertretern aus Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Dormagen, den Schulen und der Elternschaft sowie der Politik beim Thema Schulentwicklung und Schulsanierungen einmal quer denken, um möglicherweise Lösungen abseits der bisher eingeschlagenen Wege zu finden“, hatte Westerheide im Vorfeld erklärt. Am Ende stand ein prall gefüllte Pinwand mit etlichen Ideen.