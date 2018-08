Werbegemeinschaft Dormagen hofft auf neuen Kino-Pächter

Dormagen Nach dem Aus von „Dein Kino“ ist die Enttäuschung in der Stadt groß.

Am Mittwoch erklärte der Kino-Betreiber, dass er Dormagen verlassen werde, weil die technischen Probleme rund um das Kino zu groß seien. So gibt es aktuell keine Klimatisierung, was bei den Besuchern „zu Recht“ (Karaarslan) auf Unmut stößt. Der direkte Kontakt zum Besitzer ist offenbar abgerissen, der Austausch läuft seinen Worten zu Folge nur noch über Anwälte.

Bei der städtischen Wirtschaftsförderung ist die Enttäuschung auch groß. „Wir fanden die Arbeit von Karaarslan wirklich gut“, sagt Lidia Wygasch-Bierling. „Da ist ein herber Verlust für Dormagen. Ein Kino ist ein wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Freizeitgestaltung in einer Mittelstadt wie Dormagen.“ Sie sagt, dass man in der Wirtschaftsförderung von den technischen Problemen gewusst habe, die es im Kino und im Dormacenter gebe. Nach Angaben von Wygasch-Bierling habe Bürgermeister Erik Lierenfeld in diesem Jahr ein Gespräch mit dem Eigentümer des Dormacenters geführt, in dem verschiedene Themen angesprochen wurden. „Der Kontakt ist da.“ Danach beabsichtige die Ruii Development AG, die leer stehenden Flächen in dem Center weiter zu vermieten. Von einem Verkauf des Objekts wisse man bei der Wirtschaftsförderung nichts.