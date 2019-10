Weltkulturerbe in Dormagen : Neue Präsentation des Römer-Erbes

Dormagen Die Stadt bereitet die Präsentation des möglichen Weltkulturerbes vor.

Noch ist nichts entschieden, der Antrag auf Weltkulturerbe bei der Unesco nicht eingereicht. Trotzdem bereitet die Stadt Ideen und Konzepte vor, um das römische Erbe in Dormagen sichtbarer zu machen. Denn wenn alles nach Plan läuft, beherbergt die Stadt Dormagen ab Juli 2021 ein Unesco-Weltkulturerbe, den Niedergermanischen Limes – die etwa 385 Kilometer lange frühere Grenze des Römischen Reichs entlang des Rheins von Remagen in Rheinland-Pfalz, über Nordrhein-Westfalen bis Katwijk an der niederländischen Nordseeküste.

So gibt es Überlegungen, die vorhandene Ausstellungsfläche neu zu strukturieren und zu erweitern, hat der Geschichtsverein um Sascha Wichmann und Natale Guido Cincinnati konzeptionelle Überlegungen für den Römerkeller im Römerhaus an St. Michael angestellt. Diese Vorarbeiten sollen in ein Konzept einfließen, das von einer Kreativ-Agentur verfeinert werden soll. Über die Vergabe entscheidet der städtische Kulturausschuss am 14. November.