Welterbe in Dormagen : Römerfunde moderner präsentieren

Dormagen Für den angestrebten Welterbe-Status möchte die Stadt gemeinsam mit vielen historisch Interessierten die Römer-Zeugnisse in ein besseres Licht rücken. Dazu wird auch das Foyer des Historischen Rathauses umgebaut.

Anfang 2020 soll der Antrag gestellt werden, die etwa 385 Kilometer lange frühere Grenze des Römischen Reichs entlang des Rheins von Remagen in Rheinland-Pfalz, über NRW bis Katwijk an der niederländischen Nordseeküste als Weltkulturerbe anzuerkennen. Die Chancen für das länderübergreifende Ansinnen stehen nicht schlecht, denn der Niedergermanische Limes würde die Lücke zwischen dem Hadrianswall in Großbritannien und dem Obergermanisch-Raetischen Limes an der Donau schließen, die bereits auf der Unesco-Liste stehen. Nicht nur Dormagen, sondern insgesamt 19 Kommunen entlang der linken Rheinseite, darunter Neuss, Köln und Bonn, würden dann Teile des Weltkulturerbes beherbergen.