Welterbe in Dormagen : Geschichtsverein gibt Römern Gesicht

Dormagen Im Römerkeller sind nun zwei Figuren, die von Kopf bis Fuß als Römer ausgestattet sind, zu besichtigen. Der Geschichtsverein bereitet so die Präsentation für den angestrebten Weltkulturerbe-Status vor.

Die Römer im geschichtsträchtigen Keller sind Vorboten für die neue Präsentation des römischen Erbes in Dormagen, die zurzeit vorbereitet wird. Denn zum länderübergreifenden Antrag auf Weltkulturerbe für die römischen Grenzbefestigungen entlang des Niedergermanischen Limes, der am 9. Januar an die Unesco übergeben wurde, will die Stadt als eine von 19 beteiligten Kommunen ihre Geschichte noch erlebbarer machen. Mit Workshops und Recherchen einer vor allem mit Ehrenamtlern besetzten Arbeitsgruppe wird alles mit der Agentur „res d“ aus Köln so weit vorbereitet, dass bei einem positiven Bescheid, der für Mitte 2021 erwartet wird, die Umsetzung schnell erfolgen kann. „Es ist beeindruckend, mit wie viel Herzblut und Wissen die Ehrenamtler die Präsentation vorantreiben“, lobt Harald Schlimgen, städtischer Fachbereichsleiter Bürger- und Ratsangelegenheiten. Die Ausarbeitungen werden bald dem Kulturausschuss vorgelegt. „Wenn wir unsere Pläne 2021 umsetzen wollen, muss der Fördermittel-Antrag beim LVR über den Rhein-Kreis bis März gestellt werden“, hatte Schlimgen im November 2019 erklärt. Auch für die restlichen 50 Prozent werden weitere Fördermittel gesucht.