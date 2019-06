Kunst in Dormagen : So sieht das Wandbild für die Stadtbibliothek aus

Dormagen Das große Gemälde, das im Rahmen der „Weltbaustellen“-Aktion die weiße Wand der Stadtbibliothek zur Helbüchelstraße hin schmücken soll, wurde nun in der Bücherei von den Künstlern erläutert.

Den Hintergrund bilden die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft – in der indianischen Anordnung in den Himmelsrichtungen. Darauf sind Nervenbahnen platziert und symbolhafte Umrisse von Herz, Hirn und Hand sowie eine Menschenmenge am unteren rechten Rand, die sich „um die Ecke“ weiter schlängeln könnte. Das große Gemälde, das im Rahmen der „Weltbaustellen“-Aktion die weiße Wand der Stadtbibliothek zur Helbüchelstraße hin schmücken soll, wurde nun in der Bücherei von den Künstlern erläutert. Denn Uta Göbel-Groß aus Aachen und Thabo Modise aus Südafrika, der nun in Aachen lebt, haben in acht Arbeitstreffen gemeinsam das eher akademische UN-Nachhaltigkeits-Ziel „Bildung“ in bunte Kunst mit Herz, Hirn und Hand umgesetzt.