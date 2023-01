Für Viertklässler in Dormagen Anmeldungen an weiterführenden Schulen starten in Kürze

Eltern, die ihre Kinder an einer weiterführenden Schule in Dormagen anmelden möchten, aber nicht in Dormagen wohnen, müssen vorab den farbigen Anmeldeschein bei der weiterführenden Schule abholen, an der die Schülerin beziehungsweise der Schüler angemeldet werden soll. Familien aus Rommerskirchen können sich direkt mit ihrem Anmeldeschein bei den Schulen anmelden. Bestellscheine für ein ÖPNV-Ticket sind in den Schulsekretariaten, bei der Schulverwaltung und im Kundencenter des Stadtbus Dormagen am Willy-Brandt-Platz 1, 41539 Dormagen erhältlich. Weitere Auskünfte zur Schülerbeförderung erteilt Alexandra Kern-Hartmann von der Schulverwaltung, Telefon 02133 257 445, E-Mail: alexandra.kern-hartmann@stadt-dormagen.de.