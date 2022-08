Weiterentwicklung in Dormagen​: Stadt setzt auf Urbane Datenplattform​

Weiterentwicklung in Dormagen

Dormagen Dormagen steigt in die Datenwirtschaft ein. Nun gab es den Startschuss für eine urbane Datenplattform. Diese soll Nutzwert für Unternehmen und Bürger haben.

Mit einem Workshop startete die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) nun mit dem Kölner Daten-Spezialisten Senseering in die Entwicklung einer Urbanen Datenplattform (UDP). Laut den Experten sei dies ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Smart Industrial City. „Wenn wir erwarten, dass Unternehmen am Standort digitale Geschäftsmodelle entwickeln, müssen wir dafür auch die notwendige digitale Infrastruktur anbieten”, erklärt André Heryschek, Leiter Smart City und Strukturwandel bei der SWD.„Schlussendlich geht es darum, als Kommune Geld zu verdienen, um die Leistungen für die Allgemeinheit aufrecht erhalten zu können. Einerseits auf dem klassischen Weg, durch Ansiedlungen Steuereinnahmen zu generieren, andererseits mit digitalen Lösungen, die wir Dritten verkaufen können“, so SWD-Geschäftsführer Michael Bison.