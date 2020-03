Weitere Schutzmaßnahmen in Dormagen : Corona - Rathaus-Zugang nur noch mit Termin

Dormagen Die Stadt Dormagen trifft weitreichende Schutzmaßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Es finden keine Veranstaltungen mehr statt, und Einrichtungen werden geschlossen.

„Dormagen fährt runter. Das öffentliche, private und berufliche Leben, wie wir es aus unserem Alltag kennen, wird in den nächsten Wochen nicht mehr stattfinden“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Die Schließungen seien „nicht nur ein Gebot der Vernunft und die dringende Empfehlung aller Experten, sondern Ausdruck von Solidarität und Gemeinschaftssinn“, so Lierenfeld weiter: „Wir müssen gemeinsam versuchen, die Zahl der gleichzeitig Erkrankten so gering wie möglich zu halten.“ Damit das Gesundheitssystem nicht kollabiere, müsse die Ausbreitung verlangsamt werden: „Jeder von uns kann einen Teil dazu beitragen, indem er seine sozialen Kontakte so weit wie nur irgend möglich reduziert“, so Lierenfeld auf Facebook. Das sei nicht nur ein Gebot der Vernunft und die dringende Empfehlung aller Experten, sondern Ausdruck von Solidarität und Gemeinschaftssinn. „Und wenn unsere Stadt eines ausmacht, dann ist es unser Gemeinschaftssinn: Wir halten zusammen – gerade in schweren Zeiten“, sagt der Bürgermeister.