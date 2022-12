Weihnachtszeit in Dormagen Kinderkunst-Adventskalender an neuem Ort zu finden

Der Kinderkunst-Adventskalender ist dieses Jahr an einem neuen Ort zu entdecken – die Fenster rund um das Bürgeramt dienen als Ausstellungsstätte für die tollen Kunstwerke der teilnehmenden Kinder. So kann dieser zu jeder Tageszeit besucht und bewundert werden. In den vergangen Jahren war der Adventskalender in der Galerie platziert. Wie jedes Jahr wurden die Materialien in Kooperation mit Currenta allen Teilnehmenden kostenlos zur Verfügung gestellt. Außerdem erhalten die Kinder als Dankeschön für ihre Arbeit pro Gruppe einen Riesen-Weckmann. Alle 24 Türchen sind sowohl auf der städtischen Website als auch jeweils an den Adventssonntagen auf der Facebook-Seite der Stadt Dormagen zu sehen.