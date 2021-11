Weihnachtstreff in Dormagen eröffnet : Weihnachtliches Lichtermeer auf der „Kö“

Dormagen Am Freitagabend wurde der Weihnachtstreff in der Dormagener Innenstadt eröffnet. Die SWD ist bislang mit der Zahl der Besucher zufrieden.

Wenn es rund um das Historische Rathaus in der Innenstadt nach Glühwein, Bratwurst und gebrannten Mandeln duftet, dann kann eigentlich nur eine Zeit des Jahres seien: „Weihnachten“ steht förmlich in der Luft. Noch zur Wochenmitte war unklar, in welchem Rahmen der Weihnachtstreff auf der „Kö“ stattfinden kann, doch die Eröffnung am Freitagabend war ein Erfolg.