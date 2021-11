Weihnachtsmarkt in Dormagen : Unklarheiten vor Start des Weihnachtstreffs

Auf dem Weihnachtstreff herrscht voraussichtlich keine Maskenpflicht. Dennoch empfiehlt die SWD, eine Maske zu tragen – wie diese Besucher am vergangenen Wochenende auf dem Stürzelberger Weihnachtsmarkt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Update Dormagen Am Freitag, 26. November, eröffnet der Weihnachtstreff in der Dormagener Innenstadt. Doch ob 2G oder 3G für Besucher gilt, war der Stadt und dem Organisator auch nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Schutzverordnung am Dienstag nicht klar.