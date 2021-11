Weihnachtsmarkt in Dormagen : Weihnachtstreff startet mit Unsicherheiten

Auf dem Weihnachtstreff herrscht keine Maskenpflicht. Dennoch empfiehlt die SWD, eine Maske zu tragen – wie diese Besucher am vergangenen Wochenende auf dem Stürzelberger Weihnachtsmarkt. Foto: Georg Salzburg (salz)

Dormagen Am Freitag, 26. November, eröffnet der Weihnachtstreff in der Dormagener Innenstadt. Er wird erstmalig von der SWD organisiert. Welche Regeln aktuell für die Besucher zu beachten sind und was den Veranstalter vor Probleme stellt.