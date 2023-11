Drei Wochen Weihnachtstreff in Dormagen 15 Hütten und Bühnenprogramm zur Eröffnung

Größer, heller und vielfältiger präsentiert sich der vom Stadtmarketing organisierte Weihnachtstreff in diesem Jahr, der am Freitag, 1. Dezember, 16 Uhr, offiziell eröffnet wird und drei Wochen dauert. Heller, weil es im Unterschied zum weihnachtlichen Treff vor einem Jahr keine Energiesparmaßnahmen gibt und die Beleuchtung wie gewohnt ausfallen kann. Trotzdem gibt es Einschränkung: Die Finanzkrise der Stadt schlägt auch hier durch: „Nicht alles, was wir geplant hatten, können wir umsetzen“, sagt Franziska Gräfe, Pressesprecherin der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD).