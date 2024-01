Weihnachtoratorium in Knechtsteden Strahlende Soli und wohlklingende Choräle

Wieder einmal folgte Joachim Neugart mit seinem erweiterten Münsterchor Neuss der bewährten Tradition, zum Ausklang der Advents- und Weihnachtszeit ein opulentes Konzert zu geben. Der Münsterkantor hat einen hohen Anspruch, und deshalb stand in der Basilika Knechtsteden ganz großes Singen und Klingen auf dem Programm: Bachs Weihnachtsoratorium IV bis VI. Diese Musik, so bemerkte Rektor Michael Wegner, Knechtsteden, in seiner Begrüßung, sei ein Beleg für Gläubigkeit und Gottvertrauen, die derzeit beide so sehr im Schwinden seien.