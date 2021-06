Weihnachtsmarkt in Dormagen : Stadt sucht schon wieder Betreiber

In stimmungsvolles Licht (wie 2019) soll der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr glänzen. Mit neuem Betreiber. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Das Stadtmarketing von Dormagen geht gut fünf Monate vor Beginn der Weihnachtszeit auf die Suche nach einem Betreiber für den Weihnachtsmarkt. Dabei gibt es doch eine Firma, die die Ausschreibung gewonnen hatte.

Die Pressemitteilung, die die Stadtmarketing- und Wirtschatfsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) am Dienstag veröffentlichte, löst Erstaunen aus: „SWD sucht Ausrichter für Dormagener Weihnachtsmarkt für die Jahre 2021 bis 2025“, heißt es darin. Einen Ausrichter? Den gibt es mit der Werbepraxis von der Gathen doch! Der Unternehmer hatte 2019 die Ausschreibung gewonnen und sollte 2020 erstmal vor dem Historischen Rathaus den Markt bestücken. Wegen der Corona-Pandemie machte er allerdings einen Rückzieher. Was bislang jedoch nicht öffentlich war: Es wurde nie ein Vertrag zwischen Von der Gathen und der SWD geschlossen.

Der Reihe nach: Noch 2019 war es die Dormagener RTR Event GbR um Silke Fasse, die das bunte Treiben organisierte. Ihr Vertrag wurde nicht verlängert, es gab eine Ausschreibung, die im Mai 2019 von der Dürener Firma gewonnen wurde. Im Juli 2020, also mehr als ein Jahr später, warf Von der Gathen Conona-bedingt das Handtuch und verzichtete auf eine Detailplanung für seine Premiere, weil es unternehmerisch viel zu riskant war. Warum über all die Monate kein Vertrag für die eigentlich auf fünf Jahre festgelegte Zusammenarbeit (so stand es in der Ausschreibung) geschlossen wurde - dazu gibt es keine schlüssige Erklärung seitens der SWD. Eine Sprecherin sagte nur: „Die Verhandlungen hatten sich hingezogen.“ Eine Stellungnahme des Betreibers war am Dienstag nicht zu erhalten.