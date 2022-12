Aktion in Dormagen Weihnachtsfeier für Geflüchtete

Um auch den Bewohnerinnen und Bewohnern der städtischen Unterkünfte für Geflüchtete das Weihnachtsgefühl ein wenig näherzubringen, fand in der vergangenen Woche eine kleine Weihnachtsfeier in der Unterkunft in Zons statt. Mehr als 70 ukrainische Schutzsuchende feierten mit ihren Kindern, Fachkräften der Unterkünfte sowie städtischen Mitarbeitenden in der weihnachtlich geschmückten Kantine der Unterkunft in Zons. Lange Tafeln mit selbst gebastelter Dekoration luden zum Verweilen ein.