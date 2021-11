Weihnachts-“Treff“ in Dormagen : Im Rathaus fehlt der Fahrplan

Wie der Weihnachts-“Treff“ ab Freitag laufen soll, ist noch unklar. Foto: Georg Salzburg(salz)

Meinung Dormagen Am Dienstag wurde die neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht - drei Tage vor der geplanten Eröffnung des Weihnachts-“Treffs“ in der Innenstadt. Die Stadt weiß bis dato nicht, was sie machen soll: 3G, 2G oder absagen?