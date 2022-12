Dormagener Innenstadt Bürger uneinig über weihnachtliche Beleuchtung

Die kalte und dunkle Jahreszeit macht so manchem düstere Stimmung, entgegenwirken kann man dem mit festlicher Beleuchtung und ganz viel weihnachtlicher Stimmung – das finden auch Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) und die City Offensive Dormagen (CiDo), die sich Jahr für Jahr für die adventliche Dekoration in der City einsetzen. Trotz exorbitant gestiegener Energiekosten und dem grundsätzlichen Aufruf zum Energiesparen ist die Innenstadt hell erleuchtet, wenn auch ein kleines bisschen weniger als in den Vorjahren. Grundsätzlich seien die Energiekosten aufgrund von Zeitschaltuhren und LED-Lampen überschaubar, heißt es. Die Redaktion hat auf der Kölner Straße nachgefragt, was die Dormagener von der diesjährigen Beleuchtung halten – die Meinungen sind durchwachsen.