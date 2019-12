Weihnachten mit Tieren in Dormagen : Eine Extraportion Liebe zum Fest

Die beiden Esel Manni (mit der Weihnachtsmütze) und Oskar freuen sich, dass es im Eselpark Zons in der Adventszeit weiterhin lustig und besinnlich zugeht. Foto: Simona Fröhlich

Dormagen Die tierischen Hausgenossen „feiern“ Weihnachten selbstverständlich in ihren Familien mit. Aber was ist mit den Bewohnern des Tierheims, des Eselparks, des Begegnungszentrums Delhoven und des Tannenbuschs?

Von Carina Wernig

Tiere sind für viele Menschen treue Begleiter. Sie gehören zur Familie, spenden Trost und bescheren schöne Momente. Da ist es selbstverständlich, dass sie auch an Feiertagen in Familienzusammenkünfte, Ausflüge und Begegnungen einbezogen werden. Neben vielen Haustieren gibt es in Dormagen aber auch eine Vielzahl von Tieren, die beispielsweise im Tierheim in Hackenbroich, im Begegnungszentrum in Delhoven, im Eselpark in Zons oder im Tierpark Tannenbusch leben. Vor allem an den Weihnachtstagen bekommen sie dort, von ihren Pflegern, eine „Extra-Portion Liebe und Zuneigung“, wie Tanja Kalkowsky, die Leiterin des Tierheims betont.

An den Weihnachtstagen bis zum 5. Januar findet im Tierheim zwar keine Vermittlung statt, um Notfälle und Fragen kümmern sich die Tierpfleger dennoch, sie sind unter 02133 976550 zu erreichen. Denn immer noch landen Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – und werden dann ausgesetzt. Um diese Fundtiere kümmert sich das Tierheim auch an den Feiertagen. Auch Spenden können an diesen Tagen an der Bergiusstraße 1 in Hackenbroich abgegeben werden.

Info Eselpark-Besuch nur nach Anmeldung Eselpark Regelmäßig bietet der Eselpark Zons an der Aldenhovenstraße 100 einen Besuchertag an, zu dem sich die Gäste vorher anmelden müssen: foerderverein@eselpark-zons.de Tierpark Das Wildtiergehege Tannenbusch ist im Winter von 8 bis 18 Uhr, im Sommer bis 20 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei, an den Wochenenden und feiertags wird eine Parkgebühr erhoben.

Die 19 Hunde, 39 Katzen, sechs Kaninchen, und vier Meerschweinchen, die im Moment im Tierheim leben, werden zwar nicht nur an den Feiertagen rundum versorgt, trotzdem bekommen sie dann eine doppelte Portion Liebe und Zuwendung, „quasi eine Extra-Einlage“, sagt Kalkowsky. Ist für einige Unternehmen der Mangel an Mitarbeitern an den Festtagen ein großes Problem, gilt das nicht für das Tierheim Dormagen: „Für uns ist das ein Tag wie jeder andere. Wenn man Tierpfleger ist, dann liebt man seinen Job“, sagt Tierpflegerin Kalkowsky.

Tanja Kalkowsky und Babette Terveer (r.) kümmern sich auch feiertags um die Tierheim-Tiere. Foto: Tinter, Anja (ati)

Auch Heike Brug, die das Begegnungszentrum in Delhoven leitet, sieht das ähnlich: „Für mich gibt es nie frei, die Tiere müssen immer versorgt werden. Meine Kinder, und eine liebe Freundin helfen mir aber zum Glück dabei.“ Und auch die 20 Lamas und das eine Alpaka aus Delhoven können sich an Weihnachten über Möhren und Heu freuen, „Lamas sind ja sehr spezielle Tiere, für die ist Heu das Nahrungsmittel schlechthin“, erklärt Brug.

Außerdem wird Lama Annabelle am zweiten Weihnachtsfeiertag, das Johanniter-Zentrum in Kaarst besuchen, um viele ältere Herrschaften mit ihrer Anwesenheit zu beglücken. Denn das zutrauliche Lama wirkt auf Jung und Alt beruhigend und aufbauend.

Auch das Wildtiergehege im Tannenbusch ist an Weihnachten wie an jedem anderen Wintertag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tiere müssen gefüttert und versorgt werden. „Da ist Weihnachten keine Ausnahme“, so die SVGD, die den Tierpark betreibt. Und natürlich ist der Delhovener Tannenbusch gerade am ersten und zweiten Weihnachtstag ein beliebtes Ausflugsziel für Familien, die einen Spaziergang planen.

Besonders lustig war die Adventszeit schon für die Esel im Eselpark von Peter Norff in Zons: Eine Weihnachtsmannmütze und ein Filz-Rentiergeweih verlieh den grauen Lieblingen der immer größer werdenden Fan-Gemeinde vorweihnachtlichen Glanz. Ob Manni, Sancho, Hilde oder Jonny, der sich als Rentier „verkleidete“ – allen Eseln machten die rote Abwechslung Spaß. Auch im Eselpark gibt es Heilig Abend „natürlich eine kleine Besonderheit in Form von Müsli und Möhren für unsere Tiere“, berichtet Peter Norff.