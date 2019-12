Weihnachten in Dormagen : Tipps vom Psychologen für ein friedliches Feiern

Dormagen Wie mit „Achtsamkeit“ viele Konflikte am Weihnachtsbaum vermieden werden können.

Wenn die Familie an Weihnachten zusammenkommt, soll das „Fest der Liebe“ perfekt sein: Die Zeit mit Verwandten und Freunden steht für einen der Höhepunkte des Jahres – und das kann zu enttäuschten Erwartungen, Chaos oder Familienkrach führen. Konfliktpotenzial ist reichlich vorhanden: ungenießbares Weihnachtsessen, unpassende Geschenke und Unstimmigkeiten. Es muss ja nicht so katastrophal enden wie in Loriots berühmtem Sketch, in dem die Hoppenstedts mithilfe des neuen Atomkraftwerks-Baukasten für Sohn Dicki an Heilig Abend ein Loch in den Fußboden brennen, Opa Hoppenstedt quengelt „Früher war mehr Lametta!“ und alle in einer Flut von Geschenkpapier ertrinken...