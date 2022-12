Köchin Sonia Ruiz aus Dormagen gibt Tipps „Last Minute“-Glühwein fürs Fest - das wird benötigt

Es weihnachtet sehr, die Geschäfte haben geschlossen und die ganze Familie sitzt an der festlich gedeckten Tafel oder kuschelt sich am Nachmittag gemeinsam vor den Fernseher und schaut einen besinnlichen Weihnachtsfilm. Ein Glühwein wäre nun perfekt, doch blöderweise ist dieser beim umfangreichen Festtagseinkauf untergegangen – was nun?