Weihnachten in Dormagen : Katholiken feiern Gottesdienste in den Kirchen

Pfarrer Peter Stelten von St. Michael Dormagen-Süd im "Außenbüro" im Garten des Pfarrhauses. Foto: Carina Wernig

Dormagen Die Katholiken in Dormagen haben an Weihnachten trotz der Corona-Pandemie die Möglichkeit, die traditionellen Gottesdienste in den Kirchen zu feiern - aber nur, wer sich schon angemeldet hat.

Darauf haben sich die leitenden Pfarrer der beiden Seelsorgebereiche, Klaus Koltermann und Peter Stelten, verständigt. Allerdings: „Wir sind schon ausgebucht“, sagt Stelten und weist auf das Online-Buchungssystem hin.

In St. Michael ist beispielsweise aufgrund der Abstandsregelung nur Platz für 90 Gläubige anstatt für 420. „Die Besucher wissen um die Bedeutung der besonderen Vorkehrungen. Sie halten sich daran, auch vor der Kirche. Daher können wir die Gottesdienste feiern.“

Demgegenüber finden die Weihnachtsgottesdienste in der evangelischen Kirchengemeinden Dormagen und Norf-Nievenheim nicht statt.

(schum)