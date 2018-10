"Weihnachten im Schuhkarton" der Awo Dormagen startet

So war es 2014 bei der Annahme in der Awo (v.l.): Anita Hauptmann, Annemarie Schmitt, Claudia Pech, Annette Waluschick und Edith Sträter. Foto: Hammer, Linda (lh)

Dormagen Die beliebte Aktion startet wieder in der Awo an der Friedensstraße.

Zum neunten Mal beteiligt sich die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Dormagen an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton – Geschenke der Hoffnung“. Die Weihnachtspäckchen für bedürftige Kinder können wieder bei der Awo an der Friedenstraße abgegeben werden. „Viele Leute sprechen mich schon im Spätsommer an, ob wir wieder die Annahmestelle für die Päckchen sind“, berichtet Annemarie Schmitt, die Leiterin der Begegnungsstätte, von der großen Resonanz auf den Aufruf. Sie ist auch Ansprechpartnerin für Fragen zur Aktion.

Es ist kein Wunder, dass jedes Jahr viele Dormagener zur Awo kommen, um Weihnachtspäckchen für Kinder in Not abzugeben. „Im vergangenen Jahr waren es ca. 240 Päckchen an unserer Annahmestelle, die an Kinder verteilt werden konnten und ein Lächeln auf das Gesicht der beschenkten Kinder gezaubert haben“, berichtet Bernhard Schmitt, der Vorsitzende der Awo Dormagen. Weltweit wurden seit 1993 insgesamt 157 Millionen Kinder in 160 Ländern durch die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beschenkt.