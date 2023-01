„Weiberkrammarkt“ in Dormagen Frauen organisieren Flohmarkt für Frauen

Wer als Verkäuferin dabei sein will, kann sich bei Silvia Kleinert vom Büro für Bürgerschaftliches Engagement unter der Telefonnummer 02133 257888 oder per E-Mail anmelden. Die Standgebühren erfüllen außerdem einen guten Zweck, denn sie werden an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) und die Tafel Dormagen gespendet. Der „Weiberkrammarkt“ in Dormagens steht nicht in Verbindung mit dem überregional organisierten „Weiberkram“-Flohmarkt, es handelt sich im ein selbstständiges Angebot.