Dormagener Schläger in Untersuchungshaft Vorwurf: Versuchter Totschlag

Drei Tage nach der brutalen Attacke auf den 35 Jahre alten Mann aus Köln sitzen drei junge Männer aus Dormagen jetzt in Untersuchungshaft. Wie die zuständige Staatsanwältin Stefanie Beller mitteilte, habe das Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen. Die drei waren dabei gefilmt worden, wie sie am frühen Sonntagmorgen hinter dem Dom in Köln auf einen Mann eingeschlagen und eingetreten hatten.