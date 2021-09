Wegen Bürgerservice-Plänen : Zentrumspartei droht der Stadt Dormagen mit Klage

Stein des Anstoßes: Die Stadt will Räume in der Rathaus-Galerie anmieten. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Dormagen Zwischen Stadt und der Zentrumspartei droht eine juristische Auseinandersetzung. Entscheidend dafür ist der Ausgang der Stadtratssitzung.

Zwischen Stadt und der Zentrumspartei droht eine juristische Auseinandersetzung. Grund ist der Ratsbürgerentscheid, den das Zentrum anstrengt. Er hat das Ziel, dass der Stadtrat am Donnerstag kommender Woche beschließt, die Entscheidung darüber, dass in der Rathaus-Galerie Räume für ein Bürgerservice-Zentrum angemietet werden, in die Hände der Bürger zu legen.