Willkommenssymbol für Dormagen : Wegekreuz am Bahnhof wird dieses Jahr noch aufgestellt

Wegekreuz am Bahnhof wird dieses Jahr noch aufgestellt

Dormagen Der Förderverein begutachtete den Fertigungsprozess.

Mit Prognosen ist Reinhard Hauschild vorsichtig geworden. Denn Verzögerungen hat es durchaus schon gegeben auf dem Weg zum geplanten Wegekreuz, das als Willkommenszeichen für alle Ankommenden gegenüber dem Aufgang des Dormagener Bahnhofs aufgestellt werden soll. Und nun auch noch die Corona-Krise. Doch soweit lehnt sich der Vorsitzende des Fördervereins „Wegekreuz für den Dormagener Bahnhof“ denn doch aus dem Fenster: „Das Kreuz wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr aufgestellt.“

Denn das Meiste, was vor der Realisierung erledigt werden muss, haben Hauschild und der Förderverein abgearbeitet. Zahllose Gespräche sind geführt worden, Spenden zur Finanzierung wurden gesammelt, ein Gestaltungswettbewerb wurde vorbereitet und durchgeführt. Ein örtliches Tiefbauunternehmen, das das Fundament für das Kreuz legen soll, hat den entsprechenden Auftrag erhalten. Und zweimal war der Vorstand bereits zu einem Werkstattbesuch in jenem Dormagener Metallbaubetrieb, der mit der Anfertigung des Kreuzes beauftragt worden aus. Dabei konnten sich die Teilnehmer ein Bild von den Fortschritten im Gestaltungsprozess machen. Das Kreuz wird entgegen der ursprünglichen Pläne nicht teilweise aus Glas, sondern komplett aus Metall hergestellt. Bei dem Entwurf der Künstlerin Paula Beitnere, die den jurierten Wettbewerb dazu gewonnen hatte, handelt es sich um eine Christusfigur, deren ausgebreitete Arme den Ankommenden zum Empfang freundlich umfangen. „Bei einem unserer Besuche ist das Kreuz in der Werkstatt für uns schon zum Teil aufgerichtet worden“, berichtet Reinhard Hauschild. Es ist mit 2,60 Meter beeindruckend hoch.