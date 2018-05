Dormagen : Wechselzeit im Dormagener Rathaus

Ellen Schönen-Hütten ist Kultur-Verantwortliche. Foto: Tinter Anja

Dormagen Nach neuen Leitern in zwei Fachbereichen im Frühjahr stehen weitere Veränderungen bei der Stadt an: Der ausgelagerte Sport-Service ist wieder Teil der Verwaltung, zudem wurden zwei Aufgabenbereiche getauscht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Im Rathaus dreht sich das "Personalkarussell": Den neuen Leiter des Ratsbüros, Manfred Zingsheim, stellte Bürgermeister Erik Lierenfeld in der Ratssitzung am 8. Mai als "altbekanntes, aber hier neues Gesicht" vor. Denn als Ratsbüro-Leiter sitzt Zingsheim bei Ratssitzungen vorn am Verwaltungstisch. Er hat mit der bisherigen Leiterin, Regine Lewerenz, seinen Arbeitsplatz getauscht, die seit dem 1. Mai seine Bereiche Liegenschaften sowie Umwelt- und Naturschutz übernommen hat.

Harald Schlimgen leitet den Bürger-Fachbereich. Foto: Tinter Anja

Das ist nicht die einzige Neuerung: Bereits Anfang des Jahres wurde mit Ellen Schönen-Hütten die neue Leiterin des Fachbereichs Bildung und Kultur installiert: Den von ihr bis Februar geleiteten Fachbereich für Bürger- und Ratsangelegenheiten übernahm der bisherige Stadt-Pressesprecher Harald Schlimgen, dem als externer Neuzugang Max Laufer nachfolgte.

Swen Möser wechselt heute zum Sport-Service. Foto: Stadt Dormagen

Info Viele Stadt-Mitarbeiter gehen bald in Ruhestand Alter Mehr als die Hälfte der städtischen Mitarbeiter ist älter als 50 Jahre. Ruhestand Mehr als 250 Beschäftigte gehen in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand.

Ab heute ist auch der Arbeitsplatz des zweiten städtischen Pressesprechers Swen Möser ein anderer: Drei Monate lang wird er zum Sport-Service "abgeordnet", wie Robert Krumbein bestätigt: "Er hilft uns dort, eine kurzfristig aufgetretene Lücke zu schließen", wie der Erste Beigeordnete erläutert. Denn die Stelle von Mitarbeiterin Anja Jungmann, die sich zum 1. Mai aus familiären Gründen freistellen ließ, muss noch intern ausgeschrieben werden: "Das wird jetzt vorbereitet", so Krumbein. Zudem ist der "Sport-Service " zurück in die städtische Verwaltung gekehrt, wo er dem Fachbereich "Kultur, Bildung und Sport" angegliedert wurde. "Da können wir noch reibungsloser mit den Sportvereinen bei den vielen laufenden Projekten agieren", erklärt der Erste Beigeordnete. Zum 30. Juni werde außerdem der bisher in Teilzeit für den Sport-Service zuständige Bernd Lewerenz mit ganzer Stelle den Bauhof der Technischen Betriebe Dormagen leiten.

Personalrätin Renate Dixon. Foto: Stadt, Ati, LH



zurück

weiter

"Es herrscht viel Bewegung im Rathaus", meint auch Krumbein, der auf Nachfrage noch keinen Namen für die Nachfolge von Renate Dixon nennen wollte. Die Personalratsvorsitzende wird ab 1. Juni für ihre Arbeit freigestellt und gibt daher ihre Aufgabe als Leiterin des Schulverwaltungsamtes ab. Dazu wird Erster Beigeordneter Krumbein in der heutigen Sitzung des städtischen Schulausschusses den Schulpolitikern mehr zu der Neubesetzung sagen.

Regine Lewerenz hat mit Zingsheim getauscht. Foto: Jazyk Hans

Generell besteht im Rathaus großer Bedarf an Nachwuchskräften, wie Krumbein erklärte: "Trotz guter Besoldung ist die Zahl der geeigneten Bewerber für gute Stellen übersichtlich." Daher versuche die Verwaltung, mit intensiver Aus- und Fortbildung eigene Nachwuchskräfte zu fördern, um sie auch für Bereichsleitungen zu qualifizieren. "In den nächsten Jahren werden uns viele verdiente Mitarbeiter aus relativ starken Jahrgängen in den Ruhestand verlassen", weist Krumbein auf das Problem der Nachbesetzungen hin: "Auch da ist eine rechtzeitige Planung sehr wichtig."

Manfred Zingsheim leitet jetzt das Ratsbüro. Foto: evd

(NGZ)