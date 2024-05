Wechsel bei Bayer im Chempark Ralf Dunkel wird neuer Standortleiter in Dormagen

Ralf Dunkel verfügt über umfassendes Wissen in der chemischen Forschung, Produktion, Supply Chain und über langjährige internationale Erfahrung. Er arbeitete in der Forschung von Crop Science in der Zentrale in Monheim und leitete die frühe Entwicklung in Lyon, Frankreich. Neben Rollen als Betriebsleiter und in der Wirkstoffproduktion in Dormagen war er unter anderem als Regionenleiter für die Produktion in São Paulo, Brasilien, tätig. „In meinen verschiedenen Positionen habe ich gelernt, wie man aus einer Erfindung ein Produkt macht. Ich habe es immer als sehr faszinierend empfunden, genau an der Schnittstelle zwischen Forschung und Entwicklung sowie der Produktversorgung zu arbeiten,“ sagt Ralf Dunkel. „Ich freue mich darauf, den Standort Dormagen leiten zu dürfen. Die Herausforderungen in der Chemieindustrie sind vor allem im internationalen Wettbewerb groß. Doch wir haben hervorragend ausgebildete, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, moderne Anlagen im Chemiepark-Verbund sowie eine gute Basis für eine noch nachhaltigere Produktion.“