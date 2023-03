Wasserversorgung in Dormagen evd erhöht Systempreis für Trinkwasser

Dieser sogenannte Systempreis ist der Grundpreis, der für die Wasserversorgung berechnet wird und staffelt sich nach der Anzahl der Wohneinheiten in einem Gebäude, bei überwiegend gewerblich genutzten Gebäuden nach Verbrauchsklassen. So werden alle Nutzer des Wasserversorgungssystems verursachungsgerecht an den Kosten beteiligt. Für ein Einfamilienhaus bedeutet dies rund 1,88 Euro Mehrbelastung im Monat. Für ein Dreifamilienhaus steigt der Systempreis um knapp 32 Euro pro Jahr. Dies bedeutet eine Mehrbelastung von weniger als einem Euro pro Wohneinheit im Monat. Für ein Haus mit zehn Wohneinheiten erhöht sich der Betrag um 41,53 Euro pro Jahr, was eine monatliche Mehrbelastung von gerade einmal 35 Cent bedeutet.