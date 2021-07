Stadt Dormagen untersucht Schulen und Kitas : Sieben Schulen durch Starkregen beschädigt

Dormagen Zwei Schulen und eine Kita sind besonders schwer von den Wasserschäden betroffen und momentan vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt nutzbar. Die Beiseitigung der Schäden läuft.

An der Theodor-Angerhausen-Schule war aufgrund der großen Regenmengen Wasser ins Gebäude eingedrungen. Das Wasser wurde abgesaugt und die betroffenen Räumlichkeiten getrocknet. Zudem wurde eine undichte Stelle am Dach geschlossen. In der Sporthalle der Friedrich-von-Saarwerden-Schule kam es ebenfalls zu einem geringfügigen Wassereinbruch durch das Dach. Die undichte Stelle wurde bereits repariert. Weiterhin wurden kleinere Wasserschäden an der Friedensschule, an der Sporthalle der Tannenbuschschule in Straberg, der OGS St.-Nikolaus-Schule sowie am Schulzentrum Hackenbroich beseitigt. An diesen Standorten konnte der Eigenbetrieb bereits alle Schäden weitgehend behoben.