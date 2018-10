Wasserrohrbruch zwischen Zons und Stürzelberg

Zons und Stürzelberg : Wasserrohrbruch legt Verkehr lahm

Der Wasserrohrbruch auf der Schulstraße zwischen Zons und Stürzelberg war recht schnell behoben und ein neues, rund vier Meter langes Teilstück eingesetzt. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Stürzelberg/Zons Marodes Rohr bricht auf der Schulstraße zwischen Stürzelberg und Zons. Busse fahren eine Umleitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Es sind große Wassermassen, die sich am frühen Montagmorgen über die Schulstraße in Stürzelberg ergießen. Ein Rohr ist auf der Straße außerhalb der Ortschaft in Richtung Zons gebrochen. In der Senke sammelt sich das Wasser und breitet sich in den benachbarten Feldern aus. Ein Schaden mit Folgen: Die Linienbusse können diesen Weg zwischen beiden Orten nicht mehr nehmen, in vielen Haushalten fällt der Wasserdruck, die anliegende Käserei Heuser wird von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Der lokale Energieversorger evd notiert 5.15 Uhr als „Unglückszeitpunkt“. Die Polizei ist rasch vor Ort, um die Schul- bzw die Stürzelberger Straße zu sperren. Zonser und Stürtzelberger, die täglich dort ihren gewohnten Weg zur Arbeit nehmen, stehen vor breiten Absperrungen, die ein Durchkommen verhindern. Nach Angaben der evd wird die Wasserversorgung auf dieser Teilstrecke eingestellt, sie registriert Druckschwankungen im Wassernetz in Haushalten. Doch diese Schwankungen sind nur relativ kurz, schon bald normalisiert sich der Druck.

Auf der Schulstraße auf Stürzelberger Seite sowie in Gegenrichtung aus Zons, wo es zunächst die Stürzelberger Straße ist, ist die Durchfahrt für Autos, Busse, Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Dagegen steht der Betrieb in der Stürzelberger Käserei still. Chef Klaus Heuser ist bedient: „Das ist jetzt das zweite Mal in den letzten Jahren, dass wir betroffen sind. Erst der Rohrbruch auf der Zonser Seite, jetzt Stürzelberg. Es wird Zeit, dass diese Straße erneuert wird.“ Ein Tankwagen mit tausend Litern steht zwar vor der Tür, aber die reichen nicht. Aus den Leitungen kommt auch wieder Wasser, aber „nur für das Vieh“, sagt Heuser. Er wartet auf die Freigabe der Kreiswerke, dass aus den Leitungen wieder einwandfreies Wasser fließt für die Produktion.

Unter der Regie der Kreiswerke laufen die Arbeiten an der Unfallstelle. In zwei Metern Tiefe liegt das defekte Rohr. „Klarer Fall von Materialermüdung“, meint ein Mitarbeiter. „Hinzu kommen die Erschütterung des Erdreichs durch den Verkehr.“ Die Reparatur ist recht schnell erledigt und ein neues Zwischenteil eingesetzt. Schon am Mittag schaufelt der Bagger die Erde wieder zurück. Dennoch wird es noch bis Mittwoch Morgen dauern, ehe die Teerdecke aufgebracht ist und die evd die Rohrleitung freigibt. „Die Leitung muss jetzt noch gespült werden, denn durch die Reparaturarbeiten kann Dreck in die Leitung gekommen sein“, sagt evd-Sprecher Jan Dorenbeck. „Dann wird noch eine Probe genommen und ausgewertet. Das Ergebnis wird wohl am Mittwoch vorliegen.“

Nicht nur die Auto- und Radfahrer müssen sich einen neuen Weg suchen, auch für die Linienbusse gibt es eine neue Strecke. So für den Überlandbus 875, der von Grevenbroich und Rommerskirchen über Dormagen nach Neuss fährt. Ebenso die Linien 886 und 887 sowie der Nachtbus 2. „Sie fahren in Stürzelberg ab Brunnenstraße über die Deichstraße bis zur Zollstraße in Zons“, erklärt Klaus Schmitz, Geschäftsführer der Stadtbus- und Verkehrsgesellschaft Dormagen. Wahrscheinlich bis Dienstag Mittag entfallen die Haltestellen Lindenstraße, Grenzweg, Kurfürstenstraße und Nievenheimer Straße. Es ist ein kürzerer Weg als zuvor, so dass die Busfahrer in Zons eine kleine Pause einlegen, damit der Fahrplan stimmt. „Es ist ärgerlich, weil wir in der Kürze der Zeit keine Aushänge an den Haltestellen machen können“, bedauert Schmitz.