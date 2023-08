Wasserleitung in Dormagen Stadt verhandelt mit RWE Power

Wie stehen die Chancen für Stadt und viele interessierte Bürger, auf Bauwerk und Verlauf der Rheinwassertransportleitung (RWTL) Einfluss zu nehmen, wenn sie das Mega-Projekt schon nicht verhindern können, was manche gerne möchten? Nachdem das Beteiligungsverfahren beendet ist und die Bezirksregierung in Köln die Einwände prüft, ist die Zentrumsfraktion noch einmal aktiv geworden und hat die Verwaltung aufgefordert, einen aktuellen Sachstand abzugeben. Das wird am kommenden Freitag in der gemeinsamen Sitzung von Planungs- und Umweltausschuss der Fall sein. Technischer Beigeordneter Martin Brans gibt schon mal die Richtung vor: „Da es sich derzeit um ein laufendes Verfahren handelt, kann die Stadt Dormagen aktuell keine Rechtsmittel einlegen.“