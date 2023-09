Positive Bilanz zum Warntag in Dormagen Zwei Sirenen funktionierten nicht

Alle waren nach den umfangreichen Hinweise darauf vorbereitet: Um 11 Uhr haben auch in Dormagen die Sirenen geheult, gab es den Warntest auch auf den Handys der Dormagener und Dormagenerinnen. Im Rathaus wurde wenig später eine positive Bilanz gezogen: „Insgesamt ziehen wir ein positives Fazit“, sagt Stadtsprecher Nils Heinichen. „Von den 25 Sirenen im Stadtgebiet funktionierten lediglich zwei Sirenen nicht. Bei einer davon handelt es sich um ein neues Gerät an der Neusser Straße. Dort suchen wir nun das Gespräch mit der Firma, um den Fehler zu finden. Bei der anderen Sirene, die nicht funktioniert hat, handelt es sich um eine Sirene am Friedhof in Hackenbroich. Dort gab es ein Problem mit der Elektronik“, so der Stadtsprecher.