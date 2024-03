Warntag in Dormagen Fokus liegt diesmal auf den Sozialen Medien

Dormagen · Am landesweiten Warntag am kommenden Donnerstag, 14. März, werden in NRW wieder die Sirenen heulen. Auch Internetseiten, Social Media und der Hörfunk werden besonders getestet.

11.03.2024 , 17:00 Uhr

Am Warntag werden auch Sirenenanlagen für den Ernstfall getestet. Foto: dpa/Patrick Pleul

In ganz Nordrhein-Westfalen findet am Donnerstag, 14. März, der landesweite Warntag statt. Auch in Dormagen werden ab 11 Uhr die Sirenen im Stadtgebiet erprobt. Darüber hinaus liegt diesmal ein besonderer Fokus auf Internetseiten, sozialen Medien und dem Hörfunk. Die Stadt Dormagen wird alle Bürgerinnen und Bürger sowohl über ihre Homepage als auch über Facebook und Instagram um 11 Uhr einen Hinweistext übermitteln. Ziel ist es, durch eine breite Streuung möglichst viele Menschen zu erreichen. Dies soll nun getestet werden. Neben den Warnungen per Internet wird es landesweit zudem Radiodurchsagen und Informationen über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) sowie den Mobilfunkdienst „Cell Broadcast“ geben. Bei Letzterem handelt es sich um einen Dienst, der Warnnachrichten direkt auf das Handy schickt. „Wir können nur allen Bürgerinnen und Bürgern raten, die NINA-App zu installieren. Im Notfall kann sie Menschenleben retten“, betont Bernd Eckhardt, Leiter der Feuerwehr Dormagen. Der Probealarm beginnt um 11 Uhr mit folgenden Tönen: Entwarnung - Warnung - Entwarnung. Jeder Ton wird eine Minute zu hören sein. Dazwischen folgt eine Pause von jeweils fünf Minuten. Weitere Informationen zum Warntag und den Signaltönen gibt es im auch Internet auf der Homepage der Stadt unter www.dormagen.de/warntag.

(mvs)