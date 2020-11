Freizeit während der Pandemie : Wanderfreunde empfehlen schöne Touren für die Corona-Zeit

Jürgen Reimann von den Wanderfreunden Dormagen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Wanderungen im Verein sind während des Lockdowns tabu. Aber die Wanderfreunde kennen Wege und Ziele, die sich gut auf eigene Faust erkunden lassen.

Insgesamt 50 Wanderungen standen bei den Wanderfreunden Dormagen in diesem Jahr im Kalender – eigentlich. Doch die Corona-Pandemie hat das Programm der Wanderfreunde mit 120 Mitgliedern in der Stadt durchkreuzt. „Der Verein musste alle geplanten Versammlungen für das restliche Jahr absagen“, bedauert Jürgen Reimann, Ehrenmitglied des Vereins. „Auch unsere Jahreshauptversammlung, bei der wir in unserem Vereinslokal über die Pläne für das kommende Jahr gesprochen hätten, musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden“.

In den Sommermonaten war es den Wanderfreunden noch möglich, unter Einhaltung aller gültigen Hygieneregeln und mit Absprache des Ordnungsamts Dormagen die Touren ausrichten. In diesen Monaten is der Wanderverein vorwiegend im Rhein-Kreis Neuss geblieben.

Insbesondere die Geselligkeit und die Gemeinschaft schätzt Reimann an den Wanderfreunden. „Der Verein erfüllt einen sozialen Auftrag“, sagt Reimann. „Auch Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an den Wanderungen teilnehmen können, erscheinen zu den Treffen in den Gaststätten, um weiterhin den Kontakt zu ihren Altersgenossen zu pflegen.“

In Dormagen sind insgesamt zwölf Wanderwege speziell ausgeschildert, diese sind zudem von den Wanderfreunden geprüft und mit roter Folie gekennzeichnet worden. Mitglied Reimann empfiehlt: „Bewegen Sie sich weiterhin, auch wenn im Verein vorerst nicht gemeinsam gewandert werden kann“, und er stellt zwei Wege für private Wanderungen vor. Zum einen den permanenten Wanderweg „Klosterweg“, der schleifenartig von Hackenbroich zum Kloster Knechtsteden verläuft. Der Beginn ist am Café Wipperfürth (Elsa-Brändström-Straße 13 in Hackenbroich).

Zum anderen empfiehlt Reimann den Wanderweg „Rund um Zons“. Dieser Weg verläuft von der Rheinfähre durch die Zonser Altstadt, an der Stadtmauer vorbei und dann durch die Zonser Heide. Wenn Besucher mit den vorgestellten Wanderwegen nicht vertraut sind, besteht die Möglichkeit, dass ein Wanderwart die Tour begleitet. Dabei ist es möglich, sich bei Fragen an die Vorsitzende Astrid Brudereck unter der Rufnummer 02133 538333 zu wenden.