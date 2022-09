Verkehr in Rheinfeld : Walhovener Straße soll Ende der Woche wieder frei sein

Rheinfeld Die aktuelle Baustelle an der Walhovener Straße sorgt für einige Nachfragen und teils auch für Unmut. Nun ist ein Ende in Sicht.

Doch das Problem dürfte in Kürze erledigt sein, wie eine Nachfrage unserer Redaktion am Mittwoch (31.8.) bei der Stadt ergab. „Aller Voraussicht nach sollen die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden“, berichtet Sprecherin Christina Böttner. Am Donnerstag soll asphaltiert werden, am Freitag würden noch letzte Arbeiten erledigt.