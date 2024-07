Waldzustand in Dormagen Eschensterben schreitet im Knechstedender Wald voran

Nach so viel Regen in den letzten Monaten muss es dem Wald doch gut gehen, oder? Endlich genug Wasser für die Bäume, die in den vergangenen Sommern unter der Trockenheit gelitten haben. Revierförster Frank Pechtheyden kann keine Entwarnung geben: „Für die jungen Bäume war der Regen sicher gut, aber der alte Baumbestand leidet noch unter den Folgen.“ Der Waldzustand hat sich nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert. Was den Revierförster aber im wahrsten Sinne des Wortes schmerzt, ist das Eschensterben, dem er nahezu machtlos gegenübersteht.