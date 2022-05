Baumsterben in Dormagen : Der Wald braucht dringend mehr Vielfalt

Dormagen Bürgermeister Erik Lierenfeld informierte sich jetzt zusammen mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst über neue Möglichkeiten, dem Waldsterben zu begegnen.

Ministerpräsident Hendrik Wüst informierte sich jetzt im Kottenforst nahe Bonn bei Landesforstchefin Claudia Bönnighausen, Forstamtsleiter Stephan Schütte sowie IT-Experten der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, wie der Weg in die Waldzukunft gelingen kann und welche Unterstützung dabei Drohnen und Digitalisierung leisten können. Mit dabei war auch Bürgermeister Erik Lierenfeld als Vertreter des Gemeindewaldbesitzerverbandes NRW. „Es ist immer die Rede davon, dass der Wald in Deutschland krank ist. In Teilen unseres Landes ist der Baumbestand aber quasi auf der Intensivstation. Wir müssen dringend mehr tun“, so Lierenfeld.

Klimawandel, Stürme, Trockenheit und in der Folge der Borkenkäfer haben den Wäldern in Nordrhein-Westfalen in den zurückliegenden Jahren massiv zugesetzt. Für die Schadensbewältigung und die Wiederbewaldung der Schadflächen bietet das Land breite finanzielle und fachliche Unterstützung. Über 45 Millionen Euro umfassen die forstlichen Förderprogramme für Nordrhein-Westfalen alleine in diesem Jahr. Nach dem Trockenstress der Vorjahre ist der Wald noch in der Revitalisierungsphase und daher sehr anfällig auch gegenüber kürzeren Trockenphasen. Erhebungen von Wald und Holz NRW ergeben zwischenzeitlich eine Schadfläche von 115.000 Hektar und einen Anstieg des Schadholzvolumens seit September 2021 um 1,6 Millionen Kubikmeter auf insgesamt rund 43 Millionen Kubikmeter Schadholz aus Stürmen, Dürre und Käferfraß seit Beginn 2018. Stephan Schütte, Leiter Regionalforstamt im Rhein-Sieg-Erft: „Bei der Wiederbewaldung der Schadflächen ist Vielfalt von zentraler Bedeutung. Vielfalt stärkt unsere Wälder. Verschiedene Baumarten, mehrstufiger Aufbau, mehrere Baumgenerationen auf einer Fläche – das sind die Wälder der Zukunft.“