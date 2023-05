Waldarbeiten in Dormagen Laubwaldbestand im Tannenbusch wird durchforstet

Dabei werden aus den Baumbeständen abgestorbene beziehungsweise kranke sowie schwache und fehlgewachsene Bäume gezielt entnommen. Zur Verkehrssicherung kann es zeitweise zu Sperrungen von Waldwegen kommen. Soweit sich in den kommenden Jahren keine Naturverjüngung in den dabei teilweise entstehenden Waldlücken einstellt, pflanzen die Technischen Betriebe an den entsprechenden Stellen neue Bäume, die Hitze und Trockenheit besser vertragen.