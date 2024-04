Panne bei Wahlwerbung Großflächenplakate zur Europawahl wurden in Dormagen zu früh aufgehängt

Und auch ein Plakat der FDP wurden irrtümlicherweise bereits am Samstag in Zons aufgehängt. Auch sie hatte den Auftrag an einen externen Dienstleister gegeben, wie Carina Hogrebe, Vorsitzende des Ortsverbandes der FDP, auf Anfrage mitteilt. Auch dieses Plakat ist am Sonntag wieder entfernt worden. „Es war in keiner Weise beabsichtigt, die in Dormagen geltenden Regeln nicht zu beachten, die uns natürlich bekannt sind und die wir einhalten. Es gab lediglich ein Missverständnis aufseiten des Dienstleisters, das schnell beseitigt werden konnte“, so Hogrebe.